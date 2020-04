Pioggia di polemiche su Kyle Walker. Il terzino del Manchester City si è aggiunto a già tanti episodi di calciatori che violano la quarantena per futili motivi: l’inglese infatti, avrebbe organizzato un festino a casa sua con un amico e due prostitute. A rivelarlo è stata proprio una delle due escort, che al Sun ha raccontato l’accaduto. Come ricorda Repubblica.it, nei giorni scorsi il difensore della squadra di Pep Guardiola aveva invitato tutti i suoi fan, attraverso i profili social, a rimanere a casa per aiutare il servizio sanitario nazionale a fronteggiare l’emergenza scaturita dal coronavirus.