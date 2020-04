Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato in una lunga intervista concessa a Calciomercato.com di come ha superato il coronavirus e del possibile taglio agli stipendi.



CORONAVIRUS SCONFITTO - "E’ una situazione molto complicata, speriamo che tutto possa finire presto. Sono vicino alle famiglie di chi ha perso qualcuno, ma ci tengo anche a ringraziare tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per combattere questa pandemia".



GIORNATA TIPO IN QUARANTENA - "Continuiamo ad allenarci ogni giorno. I prof ci hanno inviato un programma personalizzato e cerchiamo di tenerci in forma, sperando di poter tornare presto ad allenarci tutti assieme. Sicuramente non è facile, anche perché alcuni di noi vivono in appartamento, ma cerchiamo di lavorare per farci trovare pronti. Il resto del giorno, più o meno come tutti, lo trascorro guardando qualche serie tv, piuttosto che giocando alla Playstation e parlando con la mia famiglia".



SUL TAGLIO INGAGGI - "Degli stipendi stiamo discutendo con il club, sicuramente troveremo una soluzione che accontenti tutti. Per quanto riguarda il giocare in estate, per me l’unica cosa che conta è giocare con la tranquillità che tutto sia stato superato".