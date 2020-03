La notizia della positività non ha scoraggiato Dusan, il giovane attaccante della Fiorentina che si è aggiunto al numero dei calciatori contagiati in Serie A. Ecco il suo messaggio, lanciato via Instagram: "Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perchè sto bene. Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui."