Il Ministero dell'Interno ha dato uno spiraglio di apertura alle richieste di chiarimento sulle uscite consentite per i bambini ma lo fa con una circolare ai prefetti, che chiarisce bene i limiti per i prossimi giorni: "E' da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". Alcuni governatori però non ci stanno. Il presidente della Campania De Luca e l'assessore regionale della Lombardia Gallera che accusano il Ministero dell'Interno di "irresponsabilità".



DE LUCA - Nonostante la circolare però, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce il divieto assoluto di passeggiate e jogging: "Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell'interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio".