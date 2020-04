Se il Barcellona ha deciso di tagliare gli stipendi ai propri calciatori, in accordo con questi, l'ex calciatore della Juve Arturo Vidal ha deciso di andare controcorrente. E non è la prima volta che lo fa. Da qualche anno è il presidente della società cilena Rodelino Roman, dove ha giocato il nonno e dove Arturo ha mosso i primi passi da calciatore. In un comunicato diffuso in queste ore il club ha fatto sapere che non taglierà gli stipendi ai suoi calciatori.



IL COMUNICATO - "A causa della complessa situazione che patisce il nostro Paese, non sappiamo con certezza quando si potrà riprendere a giocare a calcio. Nonostante questo, il Rodelino Roman rispetterà i contratti vigenti anche nei momenti in cui non sarà possibile svolgere regolarmente le attività".