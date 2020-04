Pierpaolo Sileri, viceministro grillino alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Anche un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato, se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti". Il viceministro ha commentato una delle direttive più discusse dopo la conferenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei giorni scorsi che ha annunciato l'inizio della Fase 2 a partire dal 4 maggio.