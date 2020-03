La Cina ha dato il via libera ai test di sperimentazione sulla sicurezza per l'uomo di un vaccino contro il coronavirus. I ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze mediche militari hanno ricevuto l'approvazione per lanciare gli studi clinici in fase iniziale del potenziale vaccino a partire da questa settimana. Lo riporta il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese.