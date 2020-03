Si è messo all'esterno delle farmacie, con mascherine e guanti. E a Caselle, nel torinese, un ambulante ha provato a fare fortuna, approfittando ella preoccupazione dei cittadini per la mancanza di mascherine che in città si è fatta sentire. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente: lo hanno fermato, denunciato e sequestrato la merce. L'uomo non ha voluto spiegare da dove provenisse, né se la merce fosse certificata per l'utilizzo. L'ambulante ha pure controbattuto all'azione degli uomini in divisa: era convinto di offrire un servizio meritorio alla popolazione, anche a un prezzo accessibile.