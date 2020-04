Se questo maledetto virus ci darà finalmente tregua le fasi finali delle Coppe Europee si giocheranno a luglio e ad agosto.Lo ha deciso @UEFA.

Enrico, giornalista di Rai Sport, ha commentato la possibilità di giocare tante partite in estate a causa dell'emergenza coronavirus sul proprio profilo Twitter: "Se questo maledetto virus ci darà finalmente tregua le fasi finali delle Coppe Europee si giocheranno a luglio e ad agosto. Lo ha deciso la Uefa. Passare dalle improbabili amichevoli in giro per il mondo a partite vere, in piena Estate, sarà insolito ma calcisticamente stimolante".