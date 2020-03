Tanti protagonisti del nostro calcio stanno mostrando sensibilità e generosità di fronte al dramma del #Coronaviriusitalia . @Cristiano,@Lor_Insigne ,@bonucci_leo19 e molti altri si stanno dimostrando campioni anche fuori dal campo. Complimenti! https://t.co/AVf2oBGwru — enrico varriale (@realvarriale) March 14, 2020

Il vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale twitta complimenti ai giocatori della Juventus e a tutti coloro che nel mondo del calcio si sono impegnati in prima persona per donare agli ospedali che necessitano di aiuto per gestire la pandemia di coronavirus:ha scritto Varriale su Twitter.