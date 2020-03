Giornata importante per le sorti del futuro dell’Italia. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ‘cura-Italia’, provvedimento con il quale il governo mette a disposizione le misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Stanziati aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese, un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi e finanziamenti mobilitanti per 350 miliardi. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa: "Il governo e' vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene piu' alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra".