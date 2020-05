Ottime notizie per quanto riguarda gli studi del vaccino che possa contrastare il Covid-19. Stando a quanto riporta Repubblica, la Moderna, società americana di biotecnologia, ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati soddisfacenti. La prima fase dei test clinici ha evidenziato che le persone che si sono prestate alla sperimentazione hanno sviluppato gli anticorpi, allo stesso modo dei pazienti che hanno contratto il virus e che in seguito sono guariti. Un passo importante verso la parola fine alla battaglia contro il coronavirus.