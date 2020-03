L’Italia intera sta vivendo un momento inedito e quanto mai drammatico. Il coronavirus si è insediato nel nostro Paese costringendoci alla quarantena, necessaria per sconfiggere la pandemia. Poche le motivazioni per uscire: necessità, lavoro e comprovate motivazioni di salute. C’è chi, però, evade con scuse bizzarre. È quanto è successo a Torino: un uomo proveniente da un paese dell’interland è stato denunciato mentre si aggirava con una birra in mano. Ha spiegato che la sua situazione di necessità era che voleva fare l’amore le sue fidanzate. Una motivazione poi ribadita nell’autocertificazione: ho tre ragazze, sono venuto a Torino per fare l’amore.