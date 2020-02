Nella giornata di oggi è scoppiata una polemica sui social con molti tifosi che hanno puntato il dito contro la Juventus per il mancato rimborso del biglietto in occasione della partita di domenica sera contro l'Inter che si giocherà a porte chiuse per l'allarme Coronavirus. Su Twitter c'è chi ha ironizzato rispondendo a un post del rapper Marracash: "Manca un mese (al concerto, ndr). Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese!" ha scritto il cantante. Tra le varie risposte c'è anche una battuta: "Marra, al massimo fai come la Juve, niente rimborso".