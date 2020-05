Il coronavirus ha pesantemente colpito il mondo del lavoro, in particolare i i giovani. Stando a quanto riporta l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) in un rapporto, che Repubblica ha potuto consultare in anteprima, nel mondo un giovane su 5 ha smesso di lavorare dall’inizio della pandemia, mentre chi ha continuato mantenendo l’impiego, ha subito una riduzione dell’orario di lavoro pari al 23%. Ecco le parole del direttore generale dell’Ilo, Guy Ryder: "La crisi economica del Covid 19 sta colpendo i giovani, soprattutto le donne, più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori. Se non interveniamo in modo significativo e immediato per migliorare la loro situazione, le conseguenze di questa pandemia potrebbero durare per decenni. Se il talento e l'energia dei giovani vengono sprecati a causa della mancanza di opportunità o di competenze, il futuro di tutti noi sarà danneggiato e sarà molto più difficile ricostruire un'economia più sostenibile dopo il coronavirus".