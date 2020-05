Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus, dopo i test effettuati dalla società granata prima della ripresa degli allenamenti. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota, nella quale non specifica l'identità del giocatore positivo: asintomatico, il calciatore è stato subito messo in quarantena.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato diramato dal club: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".