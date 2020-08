Ancora coronavirus in Serie A, ecco il comunicato del Parma: "Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell'inizio delle attività e non è entrato in contatto con il Gruppo Squadra, è sotto la gestione dell'ASL locale che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare. Il resto del gruppo ha svolto e continuerà a svolgere normalmente il programma di lavoro previsto."