+++ FLASH +++ Governo, chiuse scuole e Università +++ FLASH +++

#ANSA https://t.co/e3QaS1KHAt — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 4, 2020

Il Governo chiude scuole e università in tutta Italia a causa dell'emergenza Coronavirus. A riferirlo è l'Ansa. Per ciò che riguarda il campionato italiano, invece, aveva parlato in mattinata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni avventate perché incodono sullo stile di vita degli italiani. Il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite".​Notizia in aggiornamento