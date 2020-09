In Spagna il coronavirus ha fatto irruzione nella Liga quest'estate, con positività ai tamponi che sono fioccate in diverse squadre tra giocatori e staff. Oggi tocca all'Atletico Madrid e al suo allenatore: ha contratto il Covid-19 Diego Pablo Simeone, che è asintomatico e si trova in isolamento a casa. L'Atletico aveva già dovuto interrompere il ritiro estivo a causa della positività di un membro dello staff. Il Cholo guiderà i suoi uomini a distanza per due settimane. Il club madrileno è al centro anche di diversi intrecci di mercato che potrebbero coinvolgere la Juventus, riguardanti soprattutto Alvaro Morata.