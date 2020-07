Il Siviglia ha comunicato che un suo giocatore è positivo al Covid-19. Questo il comunicato del club spagnolo: "Il Siviglia comunica che dopo i test effettuati domenica sui giocatori, un membro della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa. Il club ha immediatamente allertato le autorità sportive e sanitarie, sospendendo preventivamente l'allenamento della squadra per svolgere attività di sanificazione presso le strutture". Non si sa chi sia il giocatore in questione. Di sicuro salterà la partita di Europa League contro la Roma di giovedì 6 agosto. Alcuni elementi della rosa a disposizione di mister Lopetegui hanno in passato giocato contro la Juve, essendo passati per la Serie A: è il caso ad esempio degli ex milanisti Suso e Ocampos.