Se la Juventus dovesse alla fine acquistare Houssem Aouar, come i rumors di mercato vorrebbero, dovrà aspettare metà settembre prima di poterlo accogliere a Torino. Il giocatore del Lione è infatti risultato positivo al Covid-19. Oltre alla partita di Ligue 1 di stasera contro il Dijon, Aouar dovrà sicuramente saltare le partite della nazionale francese contro Svezia e Croazia il 5 e l'8 settembre. Altra tegola per il c.t. della Francia Didier Deschamps, che ieri ha dovuto far fronte alle positività al coronavirus di Pogba e Ndombelé.

SUL MERCATO - Al momento il talentuoso e dinamico centrocampista è in uscita dal Lione, che lo valuta come minimo 50 milioni di euro. Paratici ce l'ha sul suo taccuino, ma deve aspettare alcune necessarie cessioni per poter provare ad affondare il colpo. Aouar stesso gradirebbe la destinazione bianconera. Ma al momento un'altra importante questione di salute a cui pensare.