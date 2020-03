Un fulmine a ciel sereno. Gli allenamenti erano già stati sospesi, ma non c'era la sensazione di imminente pericolo. Poi la notizia: per le ragazze che hanno partecipato all'Algarve Cup con la Nazionale italiana potrebbe esserci stati i contatti con un soggetto rivelato poi positivo al COVID-19.



IL COMUNICATO - "Juventus comunica di aver disposto l'isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche".