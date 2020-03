La notizia è ufficiale. Il Chelsea ha deciso di mettere a disposizione le stanze dell'hotel adiacente a Stamford Bridge per medici e infermieri che prestano servizio negli ospedali della zona nord ovest di Londra e che lottano in prima linea contro il coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso club inglese tramite il proprio sito ufficiale. L'ex club di Maurizio Sarri scrive che "l'iniziativa è stata lanciata dal presidente Roman Abramovich che dopo i contatti con l'NHS (il servizio sanitario inglese) ha deciso di offrire le stanze dell'hotel allo staff NHS. Abramovich coprirà i costi.



DUE MESI - "Le stanze resteranno a disposizione dello staff per due mesi per poi vedere come si evolve la situazione. Il numero di stanze utilizzate dipenderà dalla domanda ma potenzialmente tutte le stanze dell'hotel possono essere occpuate e nessun membro dello staff con sintomi da coronavirus utilizzerà l'hotel".