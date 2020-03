Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha comunicato i dati odierni: 1555 i positivi in più, meno 173 ricoverati rispetto a ieri.​ Questo pomeriggio, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato in conferenza stampa della situazione Coronvirus: "I dati credo siano abbastanza in linea con quelli di ieri. Ho chiesto al ministro dell'Interno di esprimersi su quale ordinanza deve essere applicata". Ieri si è registrato un dimezzamento in Lombardia della crescita dei contagi e un calo nei decessi.