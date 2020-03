Tutto il mondo dello sport, piano piano, si sta bloccando e ora mancano solo alcune decisioni in merito al calcio europeo: dopo la sospensione di Serie A e Liga in seguito alla quarantena di alcune società (Juve, Inter e Real Madrid) e il caso Rugani, ora arriverà anche lo stop deciso dalla Uefa:C'è però un retroscena su questa vicenda, che arriva dalle pagine de Il Messaggero, che titola:L'Uefa - si legge - ha provato anche a convincere l'Italia ad autoescludersi dalle competizioni europee: Roma e Inter hanno subito detto no, rilanciando con la possibilità della sospensione. Da Nyon, riporta ancora il quotidiano, sarebbe stato anche proposto lo “sconto” della squalifica dalle coppe europee di un anno per chi rinuncia a giocare. Con una nuova bocciatura.