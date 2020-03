Liga e Serie A si sono fermate, ora tocca alla Champions League. Non da subito, però, perché l'Uefa ha indetto una nuova riunione, fissata ufficialmente per il 17 marzo, per parlare con tutte le parti e decidere il destino delle competizioni europee. C'è però un retroscena su questa vicenda, che arriva dalle pagine de Il Messaggero, che titola: "Scandalo UEFA. Italia furiosa". Ci sarebbe stato infatti uno scontro violento tra Italia e Uefa, perché il massimo organismo calcistico europeo voleva a tutti i costi proseguire con le coppe, accantonando l'emergenza e le problematiche di diversi Paesi. L'Uefa - si legge - ha provato anche a convincere l'Italia ad autoescludersi dalle competizioni europee: Roma e Inter hanno subito detto no, rilanciando con la possibilità della sospensione. Da Nyon, riporta ancora il quotidiano, sarebbe stato anche proposto lo “sconto” della squalifica dalle coppe europee di un anno per chi rinuncia a giocare. Con una nuova bocciatura.