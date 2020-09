Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2020

Sono tutti negativi i tamponi effettuati dal Napoli nella giornata di ieri. Come comunicato dal club azzurro non ci sono positività né nel gruppo squadra né tra i membri dello staff. Domani verranno effettuati nuovi tamponi che saranno più probabanti anche considerando il tempo di incubazione del virus. Sabato ancora un altro giro di test prima della partenza degli azzurri per Torino dove domenica sera sfidano la Juventus.