Drammatico. Il bollettino arrivato dalla conferenza stampa della Protezione civile di oggi non può essere definito in altro modo: non ci sono mai così tanti morti in un giorno. Lieve calo dei casi positivi in più: 4.401 contro i 4.492 di ieri, 26 marzo. Secondo il nuovo bilancio, sono 919 le nuove vittime che portano il totale a 9.134. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 66.414 pazienti.



NELLA GALLERY - Un'altra giornata di emergenza, di fronte e di paura. Il Coronavirus si è ormai abbattuto in tutto il mondo e i numeri crescono di giorno in giorno. Nella gallery dedicata, tutte le notizie che riguardano il mondo del calcio, ma non solo. Dalla positività del premier britannico Boris Johnson, fino alla situazione degli Stati Uniti che preoccupa - non poco - Trump e Cuomo. Scorrete per conoscere le ultime notizie.