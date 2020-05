La Premier League si sta preparando per ripartire, con tamponi a tappeto su tutti i giocatori del massimo campionato inglese. Tra martedì e giovedì scorso sono stati eseguiti 996 tamponi, come riporta Ansa, ma ancora ci sono stati esiti positivi. Infatti, dopo i primi sei giocatori trovati positivi, se ne sono aggiunti altri due nell'ultimo controllo. Non sono stati divulgati i nomi dei calciatori, che sono stati immediatamente isolati e tra sette giorni verranno valutate le loro condizioni con nuovi controlli. Mentre la Bundesliga ha riaperto i battenti, la Liga ha fissato una data, in Inghilterra ancora si lavora per riaprire la stagione calcistica.