La Juventus può relativamente tirare un sospiro di sollievo. L’esito dei tamponi sottoposti al resto della squadra ha dato esito negativo, con i soli Rugani, Matuidi e Dybala positivi al coronavirus. I tre giocatori versano in buone condizioni di salute, ma l’apprensione rimane comunque. Stando a quanto riporta Sky Sport, c’è anche relativa tranquillità per gli altri dipendenti bianconeri, che non hanno mostrato sintomi che potrebbe far pensare ad un contagio. Per quanto riguarda la data di fine isolamento, ovvero il 25 marzo, i tre bianconeri ad essere risultati positivi dovranno sottoporsi, dopo questa data, ad altri due tamponi in 24 ore. Se saranno negativi, potranno terminare il loro periodo di quarantena.