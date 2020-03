L'emergenza coronavirus richiede di alzare le barricate e rintanarci dentro casa. Così, anche Giovanni, ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana, lancia un messaggio sui social per "tutte quelle persone che stanno lavorando e lottando per noi" nell'allerta del virus. : "Adesso è il momento di stare tutti in difesa, io resto a casa". Difensivista ad oltranza, anche se ora ce n'è proprio bisogno, di un bel catenaccio.