Francesco Totti da una parte, Luca Toni dall'altra... diretta Instagram da campioni del mondo, tra il presente in giacca e cravatta aspettando nuovi progetti e la finale di Berlino 2006 sullo sfondo. L'ex capitano della Roma ha parlato del momento attuale del calcio italiano e del futuro di questo campionato, congelato a causa del coronavirus: "Sarà un bel casino - ha detto Totti su Instagram - Secondo me qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio ma il campionato non riprenderà. E anche a luglio sarà complicato riprendere".