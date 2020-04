Un cittadino romeno di 42 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. L'uomo si avvicinava ai clienti in fila al supermercato strappandogli le mascherine dalla faccia e importunando dipendenti e impiegati della vigilianza. Il tutto in Corso Potenza, a poco più di un km dall'Allianz Stadium. Allertati dalla Polizia su segnalazione dei passanti, l'uomo è stato identificato in via Foligno. Una volta bloccato ha "ripetutamente insultato e minacciato i poliziotti" tentando di colpirne uno. Pregiudicato, è accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.