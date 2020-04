1









I numeri sul coronavirus riguardanti la provincia di Torino non fanno stare tranquilli, anzi peggiorano. Come riporta il Corriere di Torino, ieri i contagi hanno superato in numeri assoluti quelli di Bergamo, che era la terza più colpita d’Italia: stando ai dati emanati dalla Protezione Civile, 11.024 casi contro 10.848. Solo ieri si sono registrati 414 nuovi casi, con un aumento superiore al 3 per cento, contro il +0,58 per cento di Bergamo (solo 60 contagi in più). Solo Milano fa peggio del capoluogo piemontese, con 480 nuove diagnosi nella giornata di mercoledì.



SCONTRO MEDICI-ASL - Intanto è scontro tra medici e Asl. L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino ha creato all’ex ospedale Valdese una centrale per gestire i pazienti positivi a casa e consentito loro l’accesso ad una piattaforma per comunicare i propri dati clinici. Molti medici di famiglia sostengono di non saper nulla di questo progetto, alcuni si lamentano del funzionamento della piattaforma stessa.