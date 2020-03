Oggi in molti mi avete chiesto delucidazioni sui parchi e sul loro utilizzo in questo momento di difficoltà legato al #coronavirus.

Ci tenevo a darvi risposte, che saranno comunque in continuo aggiornamento.

Grazie a chi sta collaborando. pic.twitter.com/YfQXl9HAN4 — Chiara Appendino (@c_appendino) March 12, 2020

Chiara, sindaca di Torino, ha parlato attraverso i suoi social della situazione Coronavirus a Torino: "In molti mi avete scritto, ho visto anch'io che nei nostri parchi ci sono stati assembramenti. Già ieri i poliziotti giravano nei parchi, dicendo ai cittadini quali erano i loro diritti e doveri. Questa mattina abbiamo fatto un comitato per l'ordine pubblico, luogo dove partecipano tutti i rappresentanti della città, e abbiamo deciso di intensificare i controlli. Da oggi avremo più volanti, municipali e forze dell'ordine, che ci ricorderanno i nostri doveri. Io lo ricordo ancora oggi: il primo dovere nostro è di stare a casa. Se abbiamo un cane per un'area verde, bisogna evitare assembramenti. Restiamo il meno possibile nei parchi. Predisposto una seconda azione: apponiamo cartelli fuori le zone recintate, per rendere chiaro il decreto".