Un po' incredibile, un po' curioso, sicuramente da condannare per plurime ragioni. E' quanto successo a un "signore" di Torino che è stato denunciato per violazione delle norme in materia di coronavirus, dopo essere stato pizzicato in giro per la città in cerca di una prostituta.



Come scrive la Repubblica, non ha saputo resistere alla tentazione ed è uscito di casa in cerca di amore mercenario. E'successo nel quartiere San Salvario in una via da decenni famosa per ospitare prostitute. Ma questa volta il "cliente" si è dimenticato che si era in un periodo particolare e che così facendo violava l’obbligo di stare in casa per l’emergenza Coronavirus. E quando gli agenti lo hanno fermato - continua il portale -, intorno alle 2.30 per chiedergli cosa stesse facendo in giro a quell'ora, prima ha dato scuse imbarazzate poi ha cercato la comprensione "da uomo a uomo". Non l'ha ovviamente trovata ed è stato denunciato.