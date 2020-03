E' accaduto a Torino, in due strade del centro storico. Situazioni molto simili, ma comunque diverse di fondo: in via San Secondo, gli agenti della Polizia sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata di un uomo che stava trattenendo un'altra persona: pochi istanti prima, il primo aveva tentato di rubargli la bicicletta, mentre la vittima si trovava all'interno di un negozi. Entrambi sono stati denunciati per violazione della quarantena. In via Perrone, invece, un ladro ha provato a fuggire ma è stato rincorso e recuperato dalla sua vittima: anche qui, per il malvivente è scattata innanzitutto la denuncia per violazione del decreto, quindi il fermo per tentato furto.