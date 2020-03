Messe subito in atto le procedure a tutela di tutti e attività in redazione bloccata. Il Coronavirus ha colpito anche la branca torinese de La Stampa. Un dipendente poligrafico del quotidiano è infatti risultato positivo: l'azienda ha informato le autorità competenti e avviato il protocollo interno per mettere in sicurezza ambiente di lavoro, poligrafici e redattori. Tutti in smart working, informazione garantita ma chiusura della redazione centrale. Un piccolo sacrificio in attesa di tempi migliori. Nel frattempo, tanta forza.