Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibile ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A: "Noi siamo interessati al protocollo per gli allenamenti per gli sport di squadra, vedremo se già lunedì si potrà permettere ai giocatori di svolgere sedute individuali nei centri sportivi. Ordinanza Emilia-Romagna? Dobbiamo capire quanto potrà essere tradotta in pratica, perché ci saranno i comuni a dire la loro. Con Spadafora ci ho parlato e vediamo se si potranno aprire allenamenti individuali, visti anche i 2 mesi di inattività. È una cosa di interesse nazionale, c'è disparità di trattamento tra sport individuale e di squadra. Sarebbe un passo importante anche per le categorie inferiori; i timori sono di veder fermata una stagione, vogliamo completarla e c’è tempo per ragionare. Serve l'autorizzazione dal Ministero, vogliamo ottenere questo; attenderemo anche il parere del Comitato Scientifico che non ci sarà prima di lunedì".