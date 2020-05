Nuovi test sierologici in soli 8 minuti. Nel protocollo per la gestione delle partite, dal punto di vista medico, la novità è che si punta ad aumentare la frequenza dei test sierologici, più facili da reperire e meno invasivi per l’atleta, rispetto ai tamponi. La Lega, riporta il Corriere dello Sport, ne sta valutando uno che, analizzando solo le gocce di sangue, può dare l’esito in soli 8 minuti.