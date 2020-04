Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha concesso una lunga intervista a calciomercato.com, nella quale ha parlato anche della possibile ripartenza della Serie A dopo il coronavirus: "“Per me ci sono due possibilità. La prima è quella di congelare i campionati, ritenerli nulli e ripartire a settembre con i nuovi. Lo dico perché ci sono Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli alle prese con la più grande epidemia del secolo. Queste sei regioni rappresentano ben tredici club di serie A su venti. Come si fa a giocare?”.



POSSIBILI RICORSI SE TORNEI NON FINISCONO - “Lo so. Bisognerebbe fare qualche eccezione per quelli che hanno virtualmente vinto i campionati, dico il Benevento in serie B o il Monza in serie C, ma resterebbe comunque un grande problema”.