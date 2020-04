Il virologo Giulio Tarro ha parlato a Sportitalia della possibile ripresa degli allenamenti in Serie A: “Senza casi positivi dall’1 al 14 maggio, gli allenamenti possono anche riprendere. C’è la speranza che possa finire tutto a breve. Il caldo è un antivirale per eccellenza, lo è anche il mare. In Danimarca sono già tornati a scuola e in altre parti d’Europa sono già alla fase due. Certo, si dovrà fare attenzione e ci saranno regole da rispettare. Per l’ipotesi che sparisca abbiamo l’esperienza della Sars, che di fatto scomparse alla fine della primavera. Potrebbe essere la stessa situazione e tornare sottoforma di una influenza stagionale, sicuramente non con la stessa intensità”.