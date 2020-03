I calciatori della Juventus si sottoporranno a tampone in questa settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport, i controlli per sapere se altri calciatori oltre a Rugani abbiano contratto coronavirus sono fissati per martedì o al massimo mercoledì. In questo momento tutti i calciatori bianconeri sono in isolamento, chi al J Hotel e chi nelle proprie abitazioni, in settimana previsti i test che non sono stati fatti subito per ​evitare falsi negativi e perché nessuno ha presentato fin'ora sintomi di coronavirus.