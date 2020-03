Messaggio di Wojciechsu Instagram dopo la notizia del primo giocatore positivo la Coronavirus, Daniele Rugani. Ecco il suo post: "Tutto è già stato ripetuto più volte. Ma un rapido promemoria per tutti voi non farà male. Non importa dove ti trovi nel mondo, sii responsabile. Ricorda che le tue azioni possono influenzare gli altri. Non sottovalutare questo virus. Le nostre azioni responsabili faranno un'enorme differenza nel mondo e salveranno vite di migliaia di persone. STATE A CASA!".