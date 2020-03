“Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha deciso di concedere ulteriori giorni di riposo alla squadra. La seduta odierna è stata annullata: i biancocelesti torneranno a lavorare all'interno del Centro Sportivo di Formello nella giornata di lunedì”. Così, con un comunicato ufficiale, la Lazio, prima rivale per la Juve nella lotta Scudetto, sospende gli allenamenti, seguendo la linea di altre squadre di Serie A, come Milan, Fiorentina, Cagliari, Bologna e Brescia. Una situazione paradossale anche per club e giocatori, che devono prendere decisioni drastiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sia nel breve che nel medio-lungo periodo.