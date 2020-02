La FIGC, attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato il rinvio degli stage delle Nazionali U19 maschile e femminile per l'U23 femminile. La situazione preoccupante del Coronavirus ha convinto il Consiglio Federale al rinvio a data ancora da destinarsi. Ecco il comunicato: "In merito alla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus in Italia, il Consiglio federale riunitosi in mattinata ha confermato la decisione di rinviare a data da destinarsi gli stage delle Nazionali Under 19 Maschile e Femminile e della Nazionale Under 23 Femminile programmati in questi giorni".