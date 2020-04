La prima partita che la Juve dovrà recuperare dopo la sosta forzata per la crisi coronavirus è quella contro il Bologna e secondo quanto riporta Il Corriere di Bologna una delle possibili dati per recuperare la partita del Dall'Ara è quella di sabato 2 "La serie A studia il calendario" scrive l'inserto bolognese de Il Corriere della Sera che aggiunge: "i primi allenamenti individuali a Casteldebole dal 4 maggio, la prima partita di campionato contro la Juventus il 2 o il 3 giugno: è il piano, al momento più che ipotetico, che dovrebbe attendere il Bologna per la ripresa della serie A".