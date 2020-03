Your browser does not support iframes.

L'Atalanta ieri ha comunicato la prima positività da coronavirus all'interno della sua rosa di calciatori. Si tratta del portiere Marco Sportiello. Ecco quanto comunicato in una nota ufficiale dal club nerazzurro: "Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020".



