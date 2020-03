Il premier Pedro Sanchez ha annunciato lo stato di allarme in Spagna, a partire da domani per 15 giorni, per contrastare l'avanzata del coronavirus. Con questa disposizione, il governo accentra il processo decisionale, può limitare la circolazione di cittadini e adottare misure straordinarie come la chiusura delle aziende. Domani, ha spiegato Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo a Madrid), si terrà un consiglio straordinario dei ministri che approverà lo stato di allarme e che tutte le risorse statali saranno mobilitate per proteggere la salute dei cittadini. Risorse pubbliche e private, civili e militari.​