"Se i dati non ci danno indicazioni diverse, dal 2 marzo potrebbe interrompersi lo stop agli eventi sportivi". Parola del Ministro Vincenzo Spadafora, secondo il quale sarà importante l'evoluzione dei prossimi giorni sulla situazione Coronavirus. Non è prevista nemmeno un'estensione delle misure di contenimento del virus oltre le sei regione coinvolte, al termine del Consiglio Nazionale Spadafora ha spiegato: "La sicurezza e la salute vengono prima di ogni cosa, anche di una partita o di uno stadio pieno" sono le parole riportate da La Gazzetta dello Sport. In caso di proroga, si sta pensando di: "delimitare ulteriormente le zone della prescrizione". Non in tutte le regioni ma solo in alcune aree. Per quanto riguarda gli allenamenti invece chiunque ha la possibilità di farli senza distinzione tra società professioniste o dilettantistiche, ma senza pubblico.